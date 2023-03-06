7 أوامر ملكية في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس ، سبعة أوامر ملكية، في مقدمها تعيين وزير للإعلام، ونائب للاستخبارات العامة، وأمر الجهات المختصة باعتماد هذه الأوامر وتنفيذها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، بأن خادم الحرمين الشريفين ، أصدر أمراً ملكياً بتعيين سلمان الدوسري وزيراً للإعلام.

والدوسري خريج الإدارة والاقتصاد، وبدأ حياته المهنية في 1998 مع «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»، ثم في عدد من وسائل الإعلام المهمة، وأسهم في طرح قضايا مختلفة في الشؤون السياسة العربية والإسلامية والدولية، كما يعمل على تحليل القضايا السعودية والخليجية.

كما صدر أمر ملكي بتعيين إبراهيم السلطان وزيراً للدولة، وعضواً بمجلس الوزراء. كذلك أصدر الملك سلمان أمراً بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي، نائباً لرئيس الاستخبارات العامة. وتم تعيين حمود بن بداح المريخي، مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية، تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق، مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، وعبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان، محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بتعيين إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي، مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

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