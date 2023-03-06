تكليف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

المصدر: الكويت - وكالات

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صدر أمر أميري في الكويت، أمس، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض أسمائهم على الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.ووفقاً لبيان الديوان الأميري الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، فإنه يتعين على رئيس الحكومة المكلّف عرض أسماء الوزراء لإصدار مرسوم تعيينهم.

ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الذي صدر 26 يناير الماضي بشأن استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية. وحمل البيان توقيع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بصفته نائب أمير الكويت. وفي نوفمبر 2021، فوّض أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ مشعل بتولي بعض صلاحياته الدستورية. وكان رئيس الوزراء المكلّف هو رئيس الحكومة التي تقدمت باستقالتها أواخر يناير الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في حينها أن الاستقالة جاءت «نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة».

ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956، وهو نجل أمير البلاد، وحصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت.

تدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول. شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية ثم الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة. عيّن بعد تقاعده من الداخلية، محافظاً لمحافظة حولي وتقلد العديد من المناصب القيادية. في نوفمبر 2020 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني. وفي مارس 2022 أصبح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. وفي 24 يوليو الماضي صدر أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

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