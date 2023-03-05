السعودية.. الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية

المصدر: البيان

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية عدداً من الأوامر الملكية جاءت كالتالي:

-يعين الأستاذ اسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

- يعين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

-يعين الأستاذ راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة .

-يعين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة .

-يعين الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام .

- يعين معالي الأستاذ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

-يعين معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

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