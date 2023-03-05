أمير الكويت يكلف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة

المصدر: كونا

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

يشار إلى أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عسكري كويتي برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، من مواليد 1956، شغل منصب رئيس مجلس وزراء دولة الكويت منذ 24 يوليو 2022، وحتى استقالة حكومته في 23 يناير الماضي.

كما شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منذ 9 مارس 2022، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وسبق للشيخ أحمد أن كان عضواً في الجمعية العمومية الخاصة بنادي العربي، وكان مديراً للكرة خلال العصر الذهبي للنادي، كذلك شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، وترأس أيضاً اتحاد الشرطة الكويتي.

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