الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في ضحايا اصطدام قطارين

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليونان الصديقة في ضحايا اصطدام قطارين في مدينة لاريسا وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية اليونان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي تفصيلات الحادث المؤلم الذي وصفته وسائط إعلام يونانية بـ«أسوأ حادث للسكك الحديد شهدته اليونان على الإطلاق»، قتل 36 شخصاً على الأقل وجرح 85 مساء أول من أمس، في حادث اصطدام بين قطارين، وفق ما أفادت فرق الإغاثة أمس. وكان قطار ركاب يقوم برحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد فيما قطار شحن كان يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.

عربات متفحمة

وفي ساعات الصباح الأولى، أظهرت الصور عربات متفحمة وسط ألواح معدنية ونوافذ محطمة. وانقلبت عربات أخرى أقل تضرراً بينما استخدم رجال الإنقاذ سلالم لإخراج الناجين من الحطام. واصطدم القطاران عند مخرج نفق صغير يمر فوقه طريق سريع يربط بين المدينتين الرئيستين في اليونان.

وأوضح الناطق باسم فرق الإطفاء أن عربات عدة خرجت عن السكة واشتعلت النيران في ثلاث منها على الأقل بعد اصطدام القطارين ببعضهما بعضاً بسرعة عالية. وقال مسؤولون إن كثيرين من بين نحو 350 شخصاً على متن قطار الركاب كانوا طلاباً عائدين من كرنفال اليونان.

استقالة وزير

واستقال وزير النقل اليوناني بعد حادثة التصادم، وسبقه اعتقال مدير محطة القطارات في مدينة لاريسا، وشخصين آخرين لاستجوابهما. وقالت مينا غاغا، نائبة وزير الصحة، إن «هذه مأساة مروعة يصعب استيعابها. أشعر بالحزن الشديد من أجل آباء هؤلاء الأولاد». وأعلنت الحكومة الحداد الوطني مدة ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم الحكومة جيانيس أويكونومو «هذه مأساة لا توصف»، مضيفاً إنه تم إرسال 500 عامل من خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

وبعد شروق شمس أمس تحول رجال الإنقاذ إلى استخدام الآلات الثقيلة لبدء إزالة قطع كبيرة من القطارين، والكشف عن المزيد من الجثث والبقايا مقطعة الأوصال.

وقالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو إنها ستقطع زيارتها إلى مولدوفا وتعود.

وفي بروكسل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا عن تعازيهما. وكتبت فون دير لاين في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»: «كل أوروبا تقدم التعازي لكم».

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