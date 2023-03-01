الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزي في ضحايا الفيضانات

المصدر: أبوظبي - وام عواصم - وكالات

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عبّرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي تسببت في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف المملكة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت جنوب شرقي البلاد، معبّرة عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب البرازيلي الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وسرعة العثور على المفقودين.

مصر تعزّي

وأعربت مصر عن تعازيها للبرازيل في ضحايا الفيضانات التي حدثت الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصاً على الأقل وفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات في البرازيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس، أن مصر أعربت «عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا الفيضانات وانزلاق التربة جنوب شرق البلاد، والتي أسفرت عن العشرات من الوفيات والمصابين والمفقودين». وتابع البيان «كما تقدمت مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، متمنية سرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب البرازيل في هذا المصاب الأليم».

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