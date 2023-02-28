قطر ومصر تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: الدوحة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس بالدوحة، تعزيز التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية. وأفاد الديوان الأميري في بيان، بأن الشيخ تميم التقى مدبولي و«استعرض الجانبان أوجه تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطرق أمير قطر حسب«اليوم السابع» إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز تلك العلاقات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر أشقاء.

من جهة أخرى، عقد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية جلسة مع مدبولي، حيث أثنى على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع صمصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز