الجرمن يترأس وفد الإمارات إلى الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان

المصدر: جنيف - وام

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تشارك دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 4 أبريل المقبل، ويلقي خلالها رئيس وفد الدولة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة يستعرض فيها أهم إنجازات الدولة والدور البارز التي تقوم به في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.وسيعقد الجرمن، خلال الدورة التي يشارك فيها رؤساء حكومات ووزراء دول مختلفة، لقاءات مع رؤساء الوفود لتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما سيشارك وفد الإمارات في حلقات النقاش التي ستطرح خلال الدورة، حيث يسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات تعزيز حقوق الطفل وأصحاب الهمم، وحرية الأديان، وحماية البيئة. وكان الجرمن صرح قبيل مشاركته بأن الإمارات سنّت سلسلة من القوانين واللوائح التي كرست الحقوق الأساسية التي تنص على معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، ولا سيما النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم على النحو المبين في دستور الدولة.

كما أشار إلى أن الإمارات طرف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي.

وستنظم البعثة الدائمة للدولة لدى جنيف بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالتغير المناخي لدولة الإمارات إحاطة حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية المناخ «كوب28»، الذي ستستضيفه الدولة في دبي نوفمبر المقبل.

كما يفتتح رئيس الوفد معرضاً فنياً حول التنوع البيئي في الدولة بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

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