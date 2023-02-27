الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي بضحايا انهيار منجم فحم

المصدر: أبوظبي، عواصم - وكالات

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا انهيار منجم فحم تسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصينية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.كما أعربت السفارة السعودية في بكين عن تعازي المملكة لجمهورية الصين الشعبية، إثر حادث انهيار منجم الفحم. وقالت في بيان عبر حسابها على «تويتر»: تتقدّم السفارة بخالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، والسلامة للمحاصرين داخل المنجم.

محاصرون

وكان انهيار كبير وقع في أحد مناجم الفحم في الصين، الأربعاء الماضي، ما أدى إلى محاصرة عدد كبير من الأشخاص، قدرته وسائل إعلام بنحو 60 شخصاً. وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني في وقت لاحق بأن عدد المفقودين 57، مشيراً إلى أن 200 من عناصر الإنقاذ يعملون في المكان.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن وسائل إعلام رسمية أن الانهيار وقع في مقاطعة منغوليا الداخلية، شمالي الصين، وأن جزءاً كبيراً من المنجم المكشوف انهار.

حفرة كبيرة

وهرعت فرق من الإدارة الوطنية لسلامة المناجم إلى المكان للمباشرة في عمليات الإنقاذ. وذكرت أن المنجم من النوع المفتوح، أي أنه عبارة عن حفرة كبيرة، وليس نفقاً ممتداً تحت الأرض.

وبحسب صحيفة «غلوبل تايمز» الصينية الناطقة بالإنجليزية، أدى الانهيار إلى دفن عمال ومركبات في المكان. وأضافت أنه لم يتم التحقق بعد من السبب وراء الكارثة. وقالت إن عدد المفقودين من العمال غير معروف.

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