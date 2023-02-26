بشار الأسد يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش

المصدر: وام

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استقبل بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم، وفداً من الاتحاد البرلماني العربي، المشارك في الاجتماع الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة العراقية بغداد.

وضم الوفد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء مجلس النواب في العراق والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

دعم الشعب السوري

وأكد وفد الاتحاد البرلماني العربي دعم الاتحاد ووقوفه مع الشعب السوري الشقيق واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد الزلزال الذي أصاب عدد من المدن والقرى فيها.

وشددوا على ضرورة العمل العربي المشترك على كل المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، استقبل بشار الأسد، على حدة، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ووفد المجلس المرافق له في دمشق.

ونقل معالي صقر غباش، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

إشادة

من جانبه، حمَّل الرئيس بشار الأسد معالي صقر غباش تحياته وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بدعمهما ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب السوري من المتضررين من جراء الزلزال المدمر.

علاقات أخوية

وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس السوري بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور برلماني الدولتين في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الرئيس السوري، خلال اللقاء، عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم مزيداً من الازدهار والتطور والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

أسس راسخة

وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل، وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي كل من: ناعمة عبد الرحمن المنصوري، رئيسة المجموعة، وعبيد خلفان السلامي، نائب رئيس المجموعة، وناصر محمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد عبد الله الشحي، أعضاء المجلس.

كما حضر اللقاء كل من: الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

مواساة

فيما شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجلس البرلماني المرافق في جلسة حوارية برلمانية في مقر مجلس الشعب السوري تضامناً مع أسر ضحايا الزلزال.

وأعرب معالي صقر غباش عن خالص التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق ولذوي الضحايا من جرّاء الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

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