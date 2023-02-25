الشعبة البرلمانية تشارك بالجلسة العامة الـ 17 لبرلمان البحر المتوسط في الرباط

المصدر: الرباط - وام

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تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجلسة العامة السابعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تعقد خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل بمدينة الرباط.

يضم وفد الشعبة كلاً من عائشة محمد الملا رئيس مجموعة الشعبة في برلمان البحر الأبيض المتوسط، والدكتورة هند حميد العليلي نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية، وضرار بالهول الفلاسي، وصابرين حسن اليماحي أعضاء المجموعة، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ووفقاً لجدول الأعمال تفتتح الجلسة بكلمات لرئيسي مجلس المستشارين ومجلس النواب بالمملكة المغربية، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وتستعرض الجلسة الافتتاحية عدداً من الموضوعات تشمل أعمال اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان وأنشطتها لعام 2023، وعرض تقرير وقرار بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط، واستخدامات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على كفاءة استخدام الطاقة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع في اليوم الأول جلسة مخصصة للبرلمانيين الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط، وموجزاً يقدمه مقرر برلمان البحر الأبيض المتوسط المعني بالحق في الحصول على المياه والمرافق الصحية، وموجزاً آخر حول الأنشطة المستقبلية للمنصة الاقتصادية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بعد منتدى مراكش.

ويشمل جدول أعمال اجتماع اليوم الثاني استعراض أعمال اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن وأنشطتها لعام 2023، واستعراض التقرير والقرار بشأن التطورات الجيوسياسية والأمنية في المناطق التابعة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، واستعراض تقرير وقرار بشأن تهديدات الأنشطة الإرهابية والإحرامية على أمن واستقرار مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط.

كما سيتم وفق جدول الأعمال انتخاب الرئيس الجديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2024-٢٠٢٣، وانتخاب أعضاء المكتب، وعقد جلسة مخصصة للبرلمانيين الأعضاء يعرض خلالها الأمين العام أنشطة البرلمان والتقرير المالي عن سنة 2022، والإعلان عن الفائزين بجائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط للعام الجاري.

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