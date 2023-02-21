ملك البحرين يسلم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية لطبيب عيون نيبالي

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

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سلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، في دورتها الخامسة ( 2021 -2022 ) لطبيب العيون النيبالي الدكتور ساندوك رويت.

وقال العاهل البحريني خلال الاحتفالية: «يطيب لنا أن نلتقي بكم في ختام أعمال الدورة الخامسة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، التي حرصنا على تخصيصها لتكريم السيرة العطرة للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه وأحسن مثواه، ولتجسد بأهدافها النبيلة نهج قيادته الحكيمة والمتفانية في حمل لواء الخير والسلام باسم البحرين. وهو من عمل طيلة حياته، على الخطى المباركة لحكام البحرين الكرام، فسجل له تاريخ بلادنا المعاصر أنصع فصول نهضته التنموية والتاريخية».

وأكد العاهل البحريني، أن «التجربة العملية لهذه المبادرة العالمية التي تحتضنها مملكة البحرين، بأن خدمة الإنسانية هي ملاذنا الآمن نحو وحدة البشرية واستقرارها.. ومن عمق جوهرها المتسامي تنصهر الفوارق، وتتاح الفرص العادلة، وتخفف الآلام وتهون المصاعب. وما الجهود الاستثنائية لطبيب العيون، الدكتور سندوك رويت، إلا أحد الأمثلة الحية والمشرقة لدور النوايا الصادقة في تحقيق الرخاء والسلام الإنساني. ويسرنا بهذه المناسبة الطيبة، أن نبارك له فوزه المستحق نظير أعماله القيمة والمؤثرة التي جعلته الأحق والأجدر بهذا التكريم».

وأضاف الملك حمد بن عيسى: «لا يفوتنا ونحن نحتفي بجهود الفائز الكريم بالجائزة في نسختها الخامسة، أن نعرب عن تقديرنا الكبير للمؤسسات والأفراد المتقدمين لها، وتمنياتنا لمساعيهم الخيرة بالتوفيق والسداد. كما نتوجه ببالغ امتناننا وشكرنا لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنة التحكيم وأمانتها العامة، على جهودهم الواضحة في تجسيد الرسائل النبيلة للجائزة، بتكريم وتقدير «صناع الخير» من أصحاب الأيدي البيضاء، لتكون هذه المبادرة مرجعاً ملهماً باحتضانها لكل مسعى مخلص يعتني بالأخوة الإنسانية ويرتقي بها. سائلين الله تعالى، لمثل هذه الجهود الكريمة، العون والبركة الدائمة».

كما ألقى الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص للملك رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية كلمة قال فيها: «إن هذه الجائزة تعد جسراً إنسانياً مهماً بين مملكة البحرين والعالم، وتجسيداً حقيقياً لتاريخها الثري وحاضرها الغني بالتنوع والتعايش الإنساني، ونموذجاً مضيئاً لنهجها الحضاري في تفاعلها الخير مع دول العالم».

بعد ذلك، تم عرض فيلم وثائقي خاص بمنجزات الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، طبيب العيون الدكتور ساندوك رويت من جمهورية النيبال، الذي تناول أعماله الإنسانية وإنجازاته في مجال عمله.

إلى ذلك، ألقى طبيب العيون الدكتور ساندوك رويت الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة كلمة قال فيها: «إنني على ثقة تامة بأن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تمثل القيمة الحقيقية للبلد العظيم وشعبه. حيث الحياد والشمولية والمحاولة الجادة لإيجاد عمل إنساني يغير قواعد اللعبة حتى على مستوى القاعدة الشعبية».

وأضاف: «إن شغفي الدائم بخدمة الإنسانية من خلال علاج ضعف الإبصار الذي لا داعي له بغض النظر عن إمكانية الوصول والقدرة على تحمل تكاليف المرضى مما يساعد على الحد بشكل كبير من الفقر. أشعر الآن أننا تمكنا من لمس قلوب وأرواح الملايين على مستوى العالم من خلال عملنا.

لقد تعهدت بإجراء نصف مليون عملية جراحية أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة، خاصة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الجراحة وتحملها، وأنا متأكد من أن هذه الجائزة ستلهم العمل الإنساني الجاد الذي يتم القيام به في أجزاء مختلفة من العالم بغض النظر عن ترابطها السياسي والاجتماعي والجغرافي والاقتصادي».

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