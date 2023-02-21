الأولى منذ 40 عاماً.. اتفاقية تعاون أمني سعودية عراقية شاملة

المصدر: الرياض، بغداد - وكالات

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وقّع العراق والسعودية مذكرة تفاهم أمنية شاملة، لتعزيز عملهما المشترك في المجالات الاستخبارية، ومكافحة المخدرات وأمن الحدود الدولية.

ووقّع المذكرة في الرياض، مساء أول أمس، وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، مع نظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، هي الأولى من نوعها منذ عام 1983، كما قالت الداخلية العراقية.

وأشارت الوزارة إلى أن «هذه المذكرة شملت جميع أشكال التعاون الأمني، وتبادل الرؤى، وتفعيل العمل الأمني المشترك، بما يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الأمير عبد العزيز بن سعود، التأكيد أن هذه المباحثات، تأتي استمراراً لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الأمنية والعمل المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتسهم في تطوير العمل الأمني وتفعيله، والوصول به إلى تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما، لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال الجلسة، بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين الوزارتين.

مشروعات أمنية مشتركة

ولدى مغادرة وزير الداخلية العراقي إلى الرياض، أوضح الشمري أن زيارته الرسمية هذه إلى السعودية، تهدف إلى مناقشة استكمال العمل في عدد من المشروعات المشتركة ذات الأهمية في المجالات الأمنية والتدريبية، وفي مكافحة المخدرات.

وأوضح الوزير أن زيارته تأتي أيضاً من أجل بحث عدد من الملفات التي تخص العمل المشترك، والتنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية العراقية والسعودية، من أجل تطوير التعاون الأمني بين بغداد والرياض، في مجالات العمل الاستخباري، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود الدولية، والأدلة الجنائية، والتدريب، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

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