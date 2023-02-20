زوجة أردوغان تشكر الشيخة فاطمة وشعب الإمارات على دعمهم لحملة "جسور الخير"

المصدر: البيان

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شكرت أمينة أردوغان، زوجة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشعب الإمارات على دعمهم لحملة "جسور الخير" التي أطلقتها الإمارات لمد يد العون ومساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا.

وقالت أمينة أردوغان عبر حسابها على تويتر: "أتوجه بجزيل الشكر للشيخة فاطمة بنت مبارك، والدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، وشعب الإمارات على دعمهم لحملة 'Bridges of Goods' الإنسانية التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي".

أتوجه بجزيل الشكر للشيخة فاطمة بنت مبارك، والدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، وشعب الإمارات على دعمهم لحملة 'Bridges of Goods' الإنسانية التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي. https://t.co/6VXP8YkNSN — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 16, 2023

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