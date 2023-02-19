قرقاش: الإمارات تتواصل مع العالم في «ميونيخ»
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قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تغريدة نشرها،أمس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن لقاءات عديدة خلال المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن هدفها تواصل الإمارات مع العالم، ومتابعة ما يدور حولنا من تطورات وتحديات».
وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدته قائلاً: إن اللقاءات تهدف أيضاً إلى «التعرف من كثب على المنظور الأوروبي للمتغيرات الجارية في النظام الدولي، ومشاغل الغرب التي تتصدرها حرب أوكرانيا وقضايا التغير المناخي».