الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان والنيجر

المصدر: أبوظبي - وام، إسلام آباد، نيامي - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في كراتشي جنوب باكستان، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. كما أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في النيجر. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

إطلاق نار

وكانت مجموعة انتحارية تابعة لحركة طالبان الباكستانية شنت هجوماً على مجمع كبير للشرطة في كراتشي. وسمع على مدى أكثر من ثلاث ساعات تبادل إطلاق نار كثيف ودوي قنابل يدوية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من استعادة السيطرة على المبنى. وقتل كل المهاجمين.

وأعلن الناطق باسم حكومة ولاية السند ومركزها كراتشي مرتضى وهاب صديقي لوكالة «فرانس برس» مقتل أربعة أشخاص في الهجوم، هم شرطيان وعنصر في القوات شبه العسكرية وعامل صيانة. وأضاف: «أسفرت العملية عن مقتل الإرهابيين الثلاثة». وفي حين تبنت حركة طالبان الباكستانية الاعتداء الإرهابي .. قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي دان الهجوم: إن بلاده تقف «بحزم مع الشعب الباكستاني في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي. العنف ليس حلاً ويجب أن يتوقف».

استنكار شديد

وفي بيان مماثل، أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية للجيش بإينتاغامي في جمهورية النيجر وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الجنود. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية النيجر وشعبها الصديق، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 17 جندياً حتفهم بكمين نصبته مجموعة إرهابية جنوب شرق النيجر على الحدود مع مالي، حسب حصيلة أعلنتها أول من أمس وزارة الدفاع في النيجر.

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