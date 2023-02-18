الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي جنوب باكستان، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

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