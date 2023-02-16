الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

المصدر: وام

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تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الحادي عشر على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 2 حيث بلغ عدد الرحلات إلى سوريا (44) طائرة شحن محملة بمواد إغاثية وزن 1630 طنا وكذلك (34) طائرة شحن محملة 447 طنا إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات (78) تحمل على متنها (2107) أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

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