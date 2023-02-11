قرقاش: توجه ومسار الإمارات إدارة القضايا السياسية الإقليمية بعقلانية

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن توجه ومسار الإمارات هو إدارة القضايا السياسية الإقليمية بعقلانية.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "التداعيات المأساوية للكارثة الإنسانية في سوريا وتركيا تؤكد ضرورة محورية الإنسان في جهودنا المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية، من الضروري إدارة القضايا السياسية الإقليمية بعقلانية وتفادي المواجهات لتعظيم الأجندة الاقتصادية والاجتماعية الايجابية، وهذا هو توجه ومسار الإمارات".

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