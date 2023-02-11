الإمارات تدين الهجوم على محطة حافلات في القدس

المصدر: أبوظبي - وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محطة حافلات في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها إلى الحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة 5 بجروح متفاوتة بعملية دهس بمستوطنة راموت بالقدس.

وجاءت العملية في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان :«ضرب سائق سيارة كان مسرعاً باتجاه مفترق عند مخرج حي راموت في القدس باتجاه جفعات زئيف، أشخاصاً كانوا ينتظرون في موقف الباص هناك».

وأضافت: «ونتيجة الدهس، هناك قتيلان و5 جرحى بدرجات متفاوتة من الإصابات (بحسب المسؤولين الطبيين)، من بينهم إصابات خطيرة جداً». وتابعت: «قوات الشرطة التي وصلت بسرعة إلى مكان الحادث، حيث حاول محقق من شرطة القدس كان يعمل في مكان الحادث الاتصال، وأطلق النار على منفذ الهجوم الذي تم تحييده على الفور».

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