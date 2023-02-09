قرقاش: نرحب باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر

المصدر: (دبي - البيان)

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رحب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر الشقيقتين واتفاقهما على وضع الآليات والإجراءات لتحقيق رؤية قمة العلا، مؤكداً أن حلقات التضامن الخليجي والعربي والتعاون الإقليمي ضمان للمنطقة وشعوبها.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر: «نرحب باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر الشقيقتين واتفاقهم على وضع الآليات والإجراءات لتحقيق رؤية قمة العلا»، مضيفاً «تحديات الاستقرار والازدهار في العقود القادمة أساسها التنسيق والتعاون والعمل الجماعي، وحلقات التضامن الخليجي والعربي والتعاون الإقليمي ضمان للمنطقة وشعوبها».

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