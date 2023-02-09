حملة شعبية سعودية لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، بمقره في الرياض، أمس، الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم»، لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، قوله، في كلمة له خلال إطلاق الحملة: «ندشن اليوم حملة التبرعات الشعبية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا»، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة، سيقوم بمشاركة عدة جهات ووزارات سعودية لدعم المتضررين والمصابين في سوريا وتركيا.

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات من خلال تطبيق «ساهم»، أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.

مؤكداً أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج متنوعة، تشمل تدشين جسر جوي خلال الساعات القادمة، لإيصال المساعدات الإيوائية والصحية والغذائية واللوجستية للمتضررين، كما ستقوم فرق الإنقاذ وفرق التدخل السريع، وفرق الطوارئ الطبية، بالتوجه إلى مواقع الحدث، بالمشاركة مع الفرق التطوعية.

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