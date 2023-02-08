الإمارات تتضامن مع تشيلي وتعزي في ضحايا الحرائق

المصدر: أبوظبي - وام

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية تشيلي في ضحايا حرائق الغابات التي تأثرت بها مناطق عدة وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التشيلية وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وذكرت وسائل الإعلام في تشيلي أن حرائق الغابات التي تتواصل في وسط البلاد، حيث تستعر موجة حر شديدة، أسفرت عن مقتل 24 شخصاً وإصابة 1182 آخرين، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات. وتم تسجيل 283 حريقاً نشطاً، بما في ذلك 71 حريقاً خارج نطاق السيطرة.

رياح وحرارة

وقالت التقارير، إن النيران التي أججتها رياح معتدلة إلى شديدة ودرجات حرارة زادت على 40 درجة مئوية، أتت على حوالي 270 ألف هكتار ودمرت 1081 منزلاً في 5 أيام.

وقال نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف، إن حصيلة القتلى «ارتفعت إلى 24 قتيلاً بعد وفاة شخص نقل إلى المستشفى في أنغول»، الواقعة في منطقة لا أراوكانيا. وأعلنت الحكومة حالة الكوارث في عدة مناطق في وسط البلاد. وتحولت هذه المنطقة الزراعية والحرجية إلى مشاهد خراب.

وشارك الرئيس غبرييل بوريتش الأحد في مراسم أقيمت لإطفائي متطوع قضى في مدينة كورونيل في منطقة بيوبيو. كذلك، توجه مرة أخرى إلى مدينة كونثبثيون الواقعة على بعد 510 كيلومترات جنوب سانتياغو، حيث تفقد المناطق المنكوبة.

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