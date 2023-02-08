أنور قرقاش: توجُّه الإمارات أساسه وحدة الكلمة والصف

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن ما يحدث في الإعلام ووسائل التواصل من تجاذب حول محاور وتغيرات السياسة العربية وضع غير صحي. وكتب معاليه في تغريدة على صفحته في «تويتر»:

«إن هذا الوضع فتح الباب للانقسام والفرقة في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا التكاتف والتضامن». وأضاف معاليه إن توجه الإمارات أساسه وحدة الكلمة والصف وفي هذا الإطار كانت وستبقى الشقيقتان السعودية ومصر محور توجهاتنا ومواقفنا.

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