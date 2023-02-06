السفارة السعودية في أنقرة تكشف حقيقة وفاة مواطنين جراء الزلزال

المصدر: البيان

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نفت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة التركية أنقرة وقوع أية ضحايا من المواطنين السعوديين المقيمين أو المتواجدين في تركيا.

ونشرت السفارة اليوم الاثنين، بياناً قالت فيه: "إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير 2023، فإن السفارة في أنقرة تنوه بأنها لم تتلقى حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة".

ونوهت السفارة بأنها "تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة".

وأهابت السفارة السعودية بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال "باتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن. حفظ الله الجميع".

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