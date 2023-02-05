البحرين تؤكد مساندتها لجهود تحقيق التكامل الخليجي

المصدر: وام

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أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مساندة البحرين لكل ما من شأنه تحقيق مزيد من التعاون والتكامل الخليجي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه الوزير البحريني، اليوم، من معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وأعرب الزياني خلال الاتصال عن خالص التهاني للبديوي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو أهدافها السامية تحقيقا للتوجيهات السامية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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