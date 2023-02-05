الإمارات تشارك في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات اليوم في الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المقرر عقدها بجامعة الدول العربية الخميس المقبل برئاسة الجمهورية الاسلامية الموريتانية خلفا للمملكة المغربية.

وعقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس اجتماعا لها اليوم برئاسة محمد تقره المدير العام المكلف بالتقييم والمتابعة والإصلاحات بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية خلفا للوزير مفوض بالمندوبية الدائمة للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية سعيد الحاضي.

مثل الدولة في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.

وناقشت اللجنة مشروع جدول الأعمال الذي تضمن 7 بنود رئيسة تناولت مختلف الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية في دورتها 32 بالمملكة العربية السعودية 2023، والإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في نوفمبر 2023 بنواكشوط، ومناقشة مذكرة مقدمة من تونس حول إعداد دراسة مقارنة حول الحماية الاجتماعية والهجرة بالدول العربية، ومناقشة بند حول التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات هامة تمثل أولوية في العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية خاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 32 بالسعودية.

وقالت أبو غزالة في كلمتها الافتتاحية إن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالسعودية سوف يتضمن عددا من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن العربي بمختلف فئاته وفي مقدمتها الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الاعاقة والسياسات الاجتماعية والتنموية في مرحلة التعافي من كوفيد 19 .

وأضافت أبو غزالة أن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية تشكل موضوعات هامة في ذات الإطار الخاص بخدمة المواطن العربي فضلا عن التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2022 والتي شكلت قطر من خلاله نموذجاً دولياً غير مسبوق منذ تاريخ هذه البطولة الدولية والتي تعد من الأكثر عدداً من ناحية المشاركة كما كانت هذه البطولة الأكثر اتحادا للأشخاص ذوي الإعاقة والأكثر توظيفا لهم.

ومن المقرر أن تستكمل الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية غداً بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية لمناقشة الملف الاقتصادي والتنموي لتلك الدورة.

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