الرئيس التونسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة الدولة

المصدر: وام

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تسلم فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أوراق اعتماد سعادة الدكتورة إيمان السلامي ، سفيرةً لدولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي.

ونقلت سعادتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامة الرئيس التونسي سعادة السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

من جهتها أعربت سعادة السفيرة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

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