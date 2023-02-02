لانا نسيبة رئيسة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن

المصدر: دبي - البيان

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عينت الأمم المتحدة، لانا نسيبة السفيرة والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة الأممية، رئيسة للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن.

وذكرت الأمم المتحدة في موقعها وفي تغريدة نشرتها على حسابها في «تويتر» أمس، أنه تم تعيين السفيرة لانا زكي نسيبة رئيسة للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 يناير 2023.

وعملت السفيرة لانا نسيبة، مندوبة دائمة للدولة لدى الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2013. كما شغلت منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية منذ فبراير 2021، وسفيرة غير مقيمة لدولة الإمارات في غرينادا منذ نوفمبر 2017. وفي ديسمبر من عام 2021، أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مرسوماً اتحادياً بمنحها درجة وزيرة.

مناصب متعددة

قبل تعيينها مندوبة دائمة لدى الأمم المتحدة، تولت السفيرة نسيبة مناصب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث أسست إدارة تخطيط السياسات بالوزارة عام 2009 وكانت أول مديرة لها لمدة ثلاث سنوات. خلال هذا الوقت، شغلت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الإماراتي لمجموعة العشرين عام 2011. ومن 2010 إلى 2011، شغلت منصب المبعوث الخاص المشارك لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان.

سيرة غنية

وشغلت السفيرة نسيبة سابقاً منصب رئيس فريق عمل حملة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير الأبحاث والاتصالات في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. ومُنحت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المُتميز لعام 2017 (ميدالية فخر الإمارات). وحصلت السفيرة نسيبة على ماجستير (عنتاب) وبكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التاريخ من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، وماجستير بامتياز في الدراسات المعنية بمجتمعات المهاجرين الإسرائيليين واليهود من جامعة لندن عام 2003.

وهي عضو في مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأمين صندوق في مجلس إدارة تقرير مجلس الأمن (SCR)، وهي عضو في المجلس الاستشاري لمركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، ومدرسة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS).

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