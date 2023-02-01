الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية التعاون لمواجهة الكوارث الإنسانية

المصدر: الجزائر ـ البيان

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أكدت عائشة رضا البيرق رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال كلمة الشعبة في المؤتمر السابع عشر لاتحاد المنظمة المنعقد في الجزائر، أهمية إرساء التعاون والتضامن بين دول العالم الإسلامي لمواجهة الكوارث الإنسانية والتقلبات الاقتصادية والمالية والتغير المناخي.

وقالت: «لا سبيل للعالم الإسلامي لتحقيق التنمية والازدهار إلا من خلال توفير الظروف المواتية لنزع أسباب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين دوله، ويرتبط الوصول إلى عالم إسلامي آمن ومستقر بشكل أساسي بمواجهة الإرهاب والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي».

وأشارت البيرق في الكلمة إلى تجربة الإمارات في تحويل قيم التسامح والأخوة الإنسانية إلى عمل مؤسسي مستدام، من خلال إطلاقها «وثيقة الأخوة الإنسانية» في فبراير 2019 بأبوظبي والموقعة بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية، مضيفة أن هذه الوثيقة تتفق مع غايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، التي تدعو إلى السلام والتسامح .

عام الاستدامة

وقالت البيرق: «إن تداعيات التغير المناخي هي التحدي الأكبر الذي يواجه عالمنا اليوم، حيث تعاني شعوب العالم أجمع من اشتداد الكوارث البيئية المدمرة والأزمات الإنسانية والتهديدات الأمنية».

وأضافت البيرق أنه من هذا المنطلق، تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ «COP28» نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز التعاون لتخفيف آثار تغير المناخ، وتنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، حيث أعلنت الدولة أن عام 2023 هو «عام الاستدامة» لمواكبة استضافتنا لـ«COP28»، والعمل على تبني أفكار ومبادرات جديدة، تحمي كوكبنا .

وأكدت أن الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن، تعمل على تعزيز مصالح دول العالم الإسلامي أجمع، أولوياتنا السياسية هي ذات الأولويات التي تهم الشعوب الإسلامية، وعليه، أكدنا على أهمية الحلول الدبلوماسية ، ومد يد العون لدول العالم الإسلامي من خلال المساعدات التنموية.

وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أنه من أهم أسس التضامن في العالم الإسلامي هو عدم التدخل في شؤون الدول، واحترام السيادة والدعوة للسلم والسلام.

وشارك في المؤتمر كل من: عفراء بخيت العليلي نائب رئيس المجموعة، وسمية عبدالله السويدي، وجميلة أحمد المهيري، عضوتي المجموعة.

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