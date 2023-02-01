قرقاش: مواجهة التطرف والإرهاب تحدٍ مستمر

المصدر: (دبي - البيان، إسلام أباد - وكالات)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مواجهة التطرف والإرهاب تحدٍ مستمر، وأن فكر التطرف الذي يبرر استهداف أماكن العبادة والمصلين، يقف وراء هذا العنف والإرهاب، والتصدي لهذا الفكر على المستويات كافة، أولوية وضرورة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر: «مجزرة مسجد بيشاور في باكستان، والتي راح ضحيتها عشرات المصلين، مؤشر محزن بأن مواجهة التطرف والإرهاب تحد مستمر، فكر التطرف الذي يبرر لاستهداف أماكن العبادة والمصلين يقف وراء هذا العنف والإرهاب، والتصدي لهذا الفكر على كافة المستويات أولوية وضرورة».

في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان إلى 100 قتيل و221 مصاباً، وفقاً لقائد الشرطة المحلية محمد خان، الذي قال: نحن على خط المواجهة في هذه المعركة ضد الحركات المسلّحة وهذا هو سبب استهدافنا. الهدف كان إضعاف معنوياتنا كقوة للشرطة.

وتتساءل السلطات الباكستانية عن كيفية اختراق أمن الموقع الذي يضم كذلك مقار وكالات استخبارات عدة. ونقلت «اسوشييتد برس» عن مسؤولون باكستانيين حاليين وسابقين قولهم إن التفجير الانتحاري يعكس ثغرات أمنية.

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