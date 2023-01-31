قرقاش: مواجهة التطرف والإرهاب تحد مستمر

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مواجهة التطرف والإرهاب تحد مستمر، وأن فكر التطرف الذي يبرر لاستهداف أماكن العبادة و المصلين يقف وراء هذا العنف والإرهاب، والتصدي لهذا الفكر على كافة المستويات أولوية وضرورة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مجزرة مسجد بيشاور في باكستان والتي راح ضحيتها عشرات المصلين مؤشر محزن بأن مواجهة التطرف والإرهاب تحد مستمر، فكر التطرف الذي يبرر لاستهداف أماكن العبادة و المصلين يقف وراء هذا العنف والإرهاب، والتصدي لهذا الفكر على كافة المستويات أولوية وضرورة".

من جهة أخرى ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان إلى 83 قتيلاً وإصابة أكثر من 150 شخصاً.

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