الإمارات تتضامن مع إيران في ضحايا الزلزال

المصدر: أبوظبي - وام، طهران - وكالات

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع جمهورية إيران الإسلامية، في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية شمال غربي البلاد، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 800 آخرين بجروح، معظمها طفيفة، جراء زلزال بقوّة 5,9 درجات، ضرب مساء السبت منطقة جبلية شمال غربي إيران، قرب الحدود مع تركيا.

وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، أن الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، في الساعة 21,44 (18,14 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، عن محافظ أذربيجان الغربية، محمد صادق معتمديان، قوله إن «هذا الزلزال تسبب حتى الآن في مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 816 شخصاً».

وقال مدير منظمة الهلال الأحمر في إيران، بير حسين كوليفاند، للتلفزيون: «حالياً، هناك 30 شخصاً في المستشفيات، وخرج المصابون الآخرون بعد تلقي علاجات في عيادات خارجية».

وكشفت مصادر عن أن المنازل في 70 قرية، تضرّرت بنسبة 20 إلى 80 في المئة، لافتاً إلى أن نسبة الأضرار في المناطق السكنية، تخطت تلك التي سببتها زلازل سابقة ضربت المنطقة.

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