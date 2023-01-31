الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد في باكستان

المصدر: أبوظبي - وام، إسلام أباد - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما عبّرت أيضاً عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان، الذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وبشأن التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

أثناء الصلاة

وقُتل 33 شخصاً على الأقل وأصيب حوالي 150 آخرين بجروح، معظمهم من عناصر الشرطة، في هجوم أمس على مسجد داخل المقر العام لشرطة بيشاور في شمال غربي باكستان.

ووقع الانفجار أثناء صلاة العصر، وأدى إلى تطايُر سقف وأحد جدران المسجد، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، الذي شاهد جرحى غطّتهم الدماء يخرجون من المسجد الذي لحقت به أضرار، وجثث قتلى يتم نقلها في سيارات الإسعاف.

وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور إنها «حالة طوارئ»، مؤكداً ارتفاع حصيلة القتلى إلى 33.

وبحسب الشرطة، فقد وقع الانفجار في الصف الثاني من المصلّين المتجمعين للصلاة. وكانت فرق تفكيك القنابل تتحقّق من احتمال أن يكون انتحاري قد نفذ الهجوم.

وقال رئيس الحكومة شهباز شريف في بيان، إن «الإرهابيين يريدون إثارة الذعر عبر استهداف أولئك الذين يقومون بواجبهم في الدفاع عن باكستان»، وأضاف «أولئك الذين يقاتلون باكستان سيُمحون من على وجه الأرض».

سقوط حافلة

إلى ذلك، عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان، الذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - عن خالص تعازيها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأعلنت السلطات الباكستانية، أول من أمس، أن حافلة ركاب سقطت في وادٍ، واشتعلت فيها النيران، ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

وكانت الحافلة تقل 44 راكباً من كويتا في إقليم بلوشستان إلى كراتشي في إقليم السند المجاور، ووقع الحادث بالقرب من بلدة بيلا بمنطقة لاسبيلا، وتم إنقاذ أربعة أشخاص فقط، فيما توفي المتبقون.

وفي حادث منفصل، قال مسؤولون إن نحو 13 طفلاً لقوا مصرعهم عندما انقلب قارب يقل تلاميذ بمدرسة دينية، في سد تاندا بشمال غربي باكستان، وقال مسؤولون إن عدداً أكبر من التلاميذ مفقودون، فيما أغلقت الشرطة السد أمام الرحلات الترفيهية.

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