قرقاش: التصعيد ليس من مصلحة المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مشاكل المنطقة معقدة ومركبة، وأنه لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنّب التصعيد.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر: «التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في أكثر من موقع ومنها التفجير الذي استهدف أصفهان ليس من مصلحة المنطقة ومستقبلها، وبالرغم من أن مشاكل المنطقة معقدة ومركبة إلا أنه لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد والوصول إلى حلول تخفف التوترات وتحفظ استقرار وأمن الإقليم».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز