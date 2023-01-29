جاسم البديوي أميناً عاماً لمجلس التعاون

المصدر: البيان

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أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بياناً أكدت فيه تعيين معالي جاسم محمد البديوي، أميناً عاماً للمجلس.

وبحسب البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، رحب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام المعيّن لمجلس التعاون، مهنئاً إياه بتولي مهام الأمين العام لمجلس التعاون اعتباراً من الأول من فبراير 2023، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيداً من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون وبما يحقق توجيهات و ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قاده دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم.

وأشاد معالي الأمين العام بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لمعالي الأستاذ جاسم البديوي، والتي ستسهم بلاشك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت والعمل نحو مزيداً من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون.

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