قرقاش: التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير ومقلق ويقوض المساعي الدولية للدفع بأولوية أجندة السلام.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «إن تحرك الإمارات والصين وفرنسا لعقد اجتماع لمجلس الأمن يؤكد إرادة المجتمع الدولي لتغليب الحلول السلمية وتعزيز التواصل والحوار بدلاً من المواجهات والتصعيد بما ينتج عنه المزيد من التعقيد والتأزيم»، وأشار معاليه إلى أن التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير ومقلق ويقوض المساعي الدولية للدفع بأولوية أجندة السلام.

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