الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية «طهران» وأسفر عن سقوط قتيل وجرحى من طاقم السفارة، مشددة على وجوب حماية المباني الدبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق، ولذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت السلطات الأذرية أن رجلاً مسلحاً ببندقية من طراز كلاشينكوف هاجم سفارة البلاد في العاصمة الإيرانية أمس، ما أسفر عن مقتل رئيس جهاز الأمن في المقر الدبلوماسي وإصابة اثنين من الحراس. وأكدت الخارجية الأذربيجانية أن شخصاً قتل وأصيب اثنان عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران. وأضافت إن «المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشينكوف».

وقررت أذربيجان، سحب دبلوماسييها وإخلاء سفارتها في إيران عقب الهجوم الذي استهدف السفارة بطهران واعتبرت إيران مسؤولة عن الهجوم، في وقت اعتبر رئيسها، إلهام علييف، ما حدث «عملاً إرهابياً».

وذكرت وزارة الخارجية الأذرية أن حالة المصابين «مرضية»، كما تم فتح تحقيق، بحسب وكالة «فرانس برس». وعلى موقع «تويتر»، كتب الرئيس الأذري، إلهام علييف، إن الهجوم على سفارة باكو في طهران، الذي ندد به بشدة، «عمل إرهابي»، وطالب بإجراء «تحقيق سريع ومعاقبة الإرهابي»، الذي نفذ الهجوم.

ومن جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن بلاده تدين بشدة الهجوم، الذي يخضع للتحقيق. فيما قالت شرطة العاصمة الإيرانية إنها اعتقلت منفذ الهجوم، وتخضعه حالياً للتحقيق لمعرفة الدافع وراء الهجوم، وفق «رويترز».

وقالت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية في إيران إن المهاجم دخل إلى السفارة ومعه طفلان، مشيرة إلى أن الدافع «قضايا شخصية» وفق ما نقلت عن قائد الشرطة.

كما أعلنت إيران إقالة مدير أمن العاصمة، على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف السفارة الأذربيجانية في طهران . وبحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية (شبه رسمية)، فإن مدير الأمن الإيراني العام أحمد رضا رادان قرر عزل مدير أمن طهران حسين رحيمي.

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