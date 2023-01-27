الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت دولة الإمارات اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



كما دعت دولة الإمارات والصين وفرنسا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ مغلق اليوم، حول التطورات الأخيرة في جنين، وفق تغريدة نشرتها بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة في حسابها الرسمي على تويتر، وذكرت أيضاً أن دولة الإمارات طلبت الاستماع إلى تقييم تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة، في هذا الصدد.



عملية إسرائيلية



وأسفرت عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، أمس، عن مقتل 10 فلسطينيين.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن تسعة من القتلى العشرة سقطوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين، في حين سقط القتيل العاشر في بلدة الرام قرب القدس برصاص الجيش الإسرائيلي. وبالقرب من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية أصيب فلسطينيان بجروح خطرة خلال احتجاجات مماثلة، وفق الوزارة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز