الإمارات تدعم جهود السودان في تهدئة التوترات في دارفور

المصدر: نيويورك - البيان

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أكدت دولة الإمارات على دعمها لجهود السودان في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية، وفقاً لأحكام اتفاق جوبا للسلام، لضمان العدالة لضحايا دارفور، فيما رحبت بالتطور الإيجابي الأخير، الذي «شهدناه مطلع هذا العام، من حيث انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان».

وقالت الإمارات، في بيان ألقاه سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة لبعثة الدولة في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، إن اتفاق جوبا للسلام، خلق واقعاً جديداً في السودان عامة، وفي دارفور على وجه الخصوص، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للسودان، لاستكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق. وأكدت دعمها لجهود السودان في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية، وفقاً لأحكام اتفاق جوبا للسلام، لضمان العدالة لضحايا دارفور، وتأييدها جهود السودان الأخيرة لتهدئة التوترات في دارفور، من خلال اتفاقات المصالحة المحلية، والتي ساهمت في دعم استقراره. وأفادت، في البيان، بأن السودان مر خلال العام الماضي وحده بظروف استثنائية، شهدنا خلالها جهوداً حثيثة من قبل الأطراف السودانية، وبدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين، لا سيّما الآلية الثلاثية، لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة. وقد تُوّجت هذه الجهود بتوقيع مجموعة واسعة من الأطراف السودانية على «الاتفاق السياسي الإطاري» الشهر الماضي، والذي يُعد خطوة هامّة نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

تطور إيجابي

ورحبت الإمارات بالتطور الإيجابي الأخير الذي شهده السودان مطلع هذا العام، من حيث انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية، معربة عن تمنياتها للمكونات السودانية، بخالص التوفيق والسداد في مسيرتهم المقبلة نحو استكمال المرحلة الانتقالية.

وأوضح بيان الدولة، أنه «بالتزامن مع هذه التطورات، استمر السودان في التواصل مع مكتب المدعي العام، حيث شمل ذلك تيسير زيارة هامة للمدعي العام إلى السودان في أغسطس الماضي، والتي تضمنت اجتماعات مع المسؤولين والأفراد المعنيين في السودان». وأضافت الإمارات في البيان «أنه في ظل التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة، نأمل استمرار هذا التواصل، وأن يرافقه حوار صادق وبنّاء بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، استناداً لمبدأ التكامل المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية في السودان».

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