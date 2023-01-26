قرقاش: احترام المعتقدات أولوية يجب ضمانها

المصدر: (عواصم - البيان، وام)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن «التصرفات المشينة» تجاه القرآن الكريم من جانب بعض المتطرفين تُظهر اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات، مشدداً على أهمية حماية واحترام المعتقدات باعتبارها أولوية يجب أن تضمنها المجتمعات المتحضرة.

وكتب الدكتور قرقاش عبر صفحته الرسمية في «تويتر»: «التصرفات المشينة للمتطرفين تجاه القرآن الكريم تبرز اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات وتظهر عدم التوازن في تناولها، ففي الوقت الذي تحمي بعض الأنظمة هذه الأفعال بحجة حرية الرأي تروج لقيمها باعتبارها مرجعية إنسانية».

وتابع معاليه قائلاً: «حماية واحترام المعتقدات أولوية يجب أن تضمنها المجتمعات المتحضرة». وأدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، بشدة، قيام أحد المتطرفين في هولندا بحرق نسخة القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في سلوك يعبر عن كراهية مقيتة وعنصرية مرفوضة بأشكالها وصورها كافة.

استفزاز صارخ

وأكد المجلس أن تكرار هذه الجرائم النكراء بحق المقدسات الدينية الإسلامية يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين. كما أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية حادثة تمزيق القرآن الكريم في هولندا. وجاء في بيان للأمانة أمس، أن «هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة».

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