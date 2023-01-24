الكويت.. إلحاق 759 من منتسبي الداخلية المتقاعدين بإعادة الخدمة

المصدر: كونا

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أصدر وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال الخالد توجيهاته وتعليماته بإلحاق "759" من منتسبي وزارة الداخلية المتقاعدين ومن لديهم خدمات سابقة في الجهات العسكرية بدورة إعادة الخدمة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك جاء بناءً على توجيهات الخالد بتعزيز قوة الشرطة بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية ولديهم خدمات وخبرات سابقة في وزارة الداخلية والجهات العسكرية ومنح الفرصة لمن لديه الرغبة في العودة لشرف الخدمة ممن تقاعد أو انتهت خدمته، وحرصاً على تعزيز الحس والانتماء الوطني وسد الشواغر ودعم ومساندة منتسبي وزارة الداخلية لمواصلة مسيرتهم العملية في خدمة الوطن.

وأشارت إلى صدور قرار بعقد دورة اعادة الخدمة لعدد "759" من منتسبي وزارة الداخلية والجهات العسكرية ممن لديهم خدمات سابقة بعد استيفائهم الشروط والاجراءات اللازمة لالتحاقهم يوم "الأحد" 29 يناير الجاري.

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