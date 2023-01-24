«الشعبة البرلمانية» تشارك بمؤتمر «مجالس التعاون الإسلامي» في الجزائر

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 إلى 30 يناير الجاري في الجزائر.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كلاً من: عائشة رضا البيرق رئيسة المجموعة، وعفراء بخيت العليلي نائبة رئيس المجموعة، وسمية عبدالله السويدي، وجميلة أحمد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحسب جدول أعمال المؤتمر سيتم انتخاب أعضاء هيئة المكتب، حيث سيتم انتخاب نائبين للرئيس من المجموعة الأفريقية والمجموعة الآسيوية، إلى جانب اعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الـ 17 لمؤتمر الاتحاد، وتقرير الأمين العام.

كما سيشهد المؤتمر إلقاء كلمات رؤساء الوفود، واعتماد تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، ودراسة واعتماد التقارير ومشاريع القرارات المقدمة من الاجتماع الطارئ واللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجان: الأقليات والجاليات المسلمة، والشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئة، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، والشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.

كما سيتم دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من: الاجتماع الحادي عشر للجنة فلسطين، والدورة العاشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد.

وسيتم أيضاً في ختام الاجتماعات اعتماد التقرير الختامي، والإعلان الصادرين عن الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.

وخلال اجتماع الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد يوم 29 يناير الجاري، سيتم دراسـة واعتماد تقريري اللجنة التنفيذية لاجتماعيها السابع والأربعين، والثامن والأربعين وملحقاتهما، واعتماد الوثائق المالية التالية للاتحاد: تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات عام 2021 و 2022م، والميزانية المقترحة للسنة المالية 2023.

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