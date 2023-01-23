الكويت: استئناف حركة الملاحة البحرية في 3 موانئ

المصدر: دبي - البيان عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أمس، استئناف حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ، بعد إيقافها بشكل مؤقت بسبب تقلبات الأحوال الجوية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، فيما شهدت ولاية جزائرية تساقطاً كثيفاً للثلوج، مع توقعات بطقس مثلج في ولايات جزائرية عدة حتى نهاية الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن حركة الملاحة كانت توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة في وقت سابق «إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية».

وأضافت نقلاً عن بيان صحافي أن المؤسسة أغلقت الموانئ «حرصاً منها على سلامة الموانئ البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها».

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الجوي تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية أعلنت استمرار تأثر البلاد بالرياح الشمالية الغربية الحارة النشطة السرعة والتي تتجاوز 70 كيلومتراً في الساعة، مصحوبة بهبات قوية وسريعة مثيرة للغبار.

ثلوج الجزائر

في الجزائر، شهدت منذ ليلة أمس مختلف مناطق ولاية المدية تساقطاً كثيفاً للثلوج وصل معدل سمكها ببعض المناطق إلى 20 سم ما تسبب في توقيف الدراسة، وصعوبة سير المركبات على الطرق بل تدخل مصالح الأشغال العمومية لإزالة الثلوج وطبقات الجليد التي تشكلت، وفق موقع «الخبر»، مؤكداً وقوع أربعة جرحى جراء حوادث مرورية، ووفاة شخص (70 سنة) كان داخل سيارة.

وقال الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية بالجزائر، ستشهد استمراراً لتساقط الثلوج والأمطار حتى نهاية الشهر الجاري، حسب موقع «الشروق أونلاين».

وأوضحت المكلفة بالإعلام هوارية بن رقطة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوضعية الجوية الحالية «ستستمر في المناطق الشمالية للبلاد إلى غاية نهاية هذا الأسبوع على الأقل، على أن يتم تسجيل تساقط أمطار وثلوج معتبرة على المناطق الوسطى والشرقية للبلاد ابتداءً من الاثنين».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز