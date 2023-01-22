«الشعبة البرلمانية الإماراتية» تناقش قضايا عربية ملحّة

المصدر: القاهرة - وام

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شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير لجلسته العامة الثالثة المقررة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يضم وفد الشعبة في عضويته كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال محمد أحمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي استعرضت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما بحثت اللجنة موضوع إعداد رؤية أو استراتيجية للأمن الغذائي العربي.

وأشار اليماحي إلى أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثراً في العالم بقضايا الأمن الغذائي، خاصة بعد جائحة كورونا والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

الحالة الاجتماعية

وبدورها قالت ناعمة عبدالله الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناقشت مسودة الاستبيان الخاص بمحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022. وأضافت الشرهان أن اللجنة ناقشت أيضاً التوصيات التي خرجت عن قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27»، التي عقدت بجمهورية مصر العربية، مشيدة في هذا الإطار بالجهود العربية المبذولة لمكافحة الأزمات الناجمة عن تغير المناخ، ومنوهة في الإطار ذاته باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28».

وفي هذا السياق استعرضت الشرهان ورقة عمل أبرزت خلالها ضرورة الاهتمام بالتعليم المناخي والعمل على إدراج التغيرات المناخية في مناهج كل الصفوف الدراسية. وأشارت الشرهان إلى أن اللجنة بحثت أيضاً ورقة عمل حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، ومشروع استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري.

الموضوعات المالية

من جانبه قال أحمد حمد بوشهاب إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت الكثير من الموضوعات المهمة، أبرزها الموضوعات المالية، حيث تم استعراض مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2023، فضلاً عن دراسة حول استثمار أموال البرلمان، ودراسة لتكوين احتياطي لمواجهة تغير سعر الصرف.

وأضاف بوشهاب أن اللجنة استعرضت أيضاً مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم العربي. وأشار بوشهاب إلى أن اللجنة بحثت محاور تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية لعام 2022، ويتضمن التقرير ثلاثة محاور؛ الأول الأمن الغذائي في الوطن العربي، والثاني تطورات أمن الطاقة في الوطن العربي، والثالث آثار التضخم الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية.

حقوق الإنسان

ومن جهتها قالت شذى سعيد النقبي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان استعرضت المسودة الثانية لمشروع خريطة طريق لمكافحة عمل الأطفال، مثمنة في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الدول العربية لمكافحة عمل الأطفال.

وأضافت النقبي أن اللجنة ناقشت أيضاً المسودة الثالثة لمشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2021، مشيرة إلى أن التقرير رصد الكثير من الجوانب الإيجابية لأوضاع حقوق الإنسان بالعديد من دولنا العربية، والجهود التي تبذل في هذا الشأن للارتقاء بها.

ونوهت النقبي بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا الشأن، ومن بينها الاهتمام بحقوق كبار السن والأطفال والنساء وذوي الإعاقة وأصحاب الهمم، فضلاً عن تحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة.

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