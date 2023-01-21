"الشعبة الإماراتية " تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة التابعة للبرلمان العربي

المصدر: وام

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شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في إجتماعات اللجان الدائمة الأربع التابعة البرلمان العربي ،وذلك في اطار التحضير لجلسته العامة الثالثة المقررة غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يضم وفد الشعبة في عضويته سعادة كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال سعادة محمد أحمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، استعرضت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي.. كما بحثت اللجنة موضوع إعداد رؤية او استراتيجية للأمن الغذائي العربي .

وأشار اليماحي إلى ان المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثرا في العالم بقضايا الأمن الغذائي خاصة بعد جائحة كورونا والازمات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

وبدورها قالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناقشت مسودة الاستبيان الخاص بمحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022.

وأضافت الشرهان ان اللجنة ناقشت أيضا التوصيات التي خرجت عن قمة الامم المتحدة للمناخ /كوب 27/ التي عقدت بجمهورية مصر العربية ،مشيدة في هذا الاطار بالجهود العربية المبذولة لمكافحة الازمات الناجمة عن تغير المناخ ومنوهة في الاطار ذاته بإستضافة دولة الامارات العربية المتحدة لقمة الامم المتحدة للمناخ.

وفي هذا السياق استعرضت الشرهان ورقة عمل أبرزت خلالها ضرورة الاهتمام بالتعليم المناخي والعمل على إدراج التغيرات المناخية في مناهج كل الصفوف الدراسية.

وأشارت الشرهان الى ان اللجنة بحثت أيضا ورقة عمل حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، ومشروع استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري.

من جانبه قال سعادة أحمد حمد بوشهاب أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت الكثير من الموضوع الهامة ابرزها الموضوعات المالية،حيث تم إستعراض مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2023 ،فضلا عن دراسة حول استثمار اموال البرلمان ودراسة لتكوين احتياطي لمواجهة تغير سعر الصرف.

وأضاف بوشهاب الى ان اللجنة استعرضت ايضا مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم العربي،بالاضافة الى تقرير الحالة الاقتصادية في الوطن العربي 2022 .

وأشار بوشهاب إلى أن اللجنة بحثت محاور تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية للعام 2022م،ويتضمن التقرير ثلاثة محاور الأول الأمن الغذائي في الوطن العربي ،والثاني تطورات أمن الطاقة في الوطن العربي،والثالث أثار التضخم الناتج عن الأزمة الإقتصادية العالمية على الدول العربية.

ومن جهتها قالت سعادة شذى سعيد النقبي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، استعرضت المسودة الثانية لمشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال ،مثمنة في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الدول العربية لمكافحة عمل الأطفال .

واضافت النقبي أن اللجنة ناقشت ايضا المسودة الثالثة لمشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2021م، مشيرة الى ان التقرير رصد الكثير من الجوانب الإيجابية لأوضاع حقوق الإنسان بالعديد من دولنا العربية والجهود التي تبذل في هذا الشأن للارتقاء بها.

ونوهت النقبي بالجهود التي تبذلها دولة الامارات في هذا الشأن ومن بينها الاهتمام بحقوق كبار السن والأطفال والنساء وذوي الإعاقة وأصحاب الهمم ،فضلا عن تحقيق التمكين الإقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة.

وفيما يخص المسودة الثانية لمشروع قانون استرشادي عربي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، التي استعرضتها اللجنة اليوم أوضحت النقبي أن مسودة القانون ترتكز في الأساس على ضرورة حماية حق الانسان في خصوصيته وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه استغلال او اقتحام الحياة الشخصية للاخرين ،فضلا عن التوعية بمخاطر هذه الجرائم وتأثيرها السلبي على أمن مجتمعاتنا العربية.

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