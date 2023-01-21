قرقاش: وقوف الإمارات مع مصر موقف مبدئي راسخ

المصدر: دبي- البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن وقوف دولة الإمارات مع مصر موقف مبدئي راسخ. وكتب معاليه في تغريدة على حسابه في تويتر: «الشفافية التي تناول بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوضاع الاقتصادية لبلاده مع مواطنيه بسبب الظروف الدولية نهج فعال وحيوي».

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «وقوف الإمارات مع مصر الشقيقة موقف مبدئي راسخ، فالمواقف المخلصة والصلبة أحوج ما تكون في أوقات الشدة، وهذا هو نهج قيادة الإمارات وشعبها».

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