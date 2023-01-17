سلطان عُمان يزور الإمارات غداً

المصدر: العمانية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلبية لدعوة من أخيه صاحب السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظة الله"، يزور الإمارات غداً هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان الشقيقة للمشاركة في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون.

جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني، نشرته الوكالة العمانية اليوم "الثلاثاء" فيما يلي نصه: "محاطًا بعناية الله وتوفيقه، سيغادر البلاد صباح غدٍ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ تلبية لدعوة من أخيه صاحب السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وسيرافق السُّلطان في هذه الزيارة وفد رسمي يضم كلا: من معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني العماني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الإمارات العربية المتحدة."

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز