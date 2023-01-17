الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في الصومال والكونغو الديمقراطية

المصدر: أبوظبي - وام ، عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال وأسفر عن سقوط عدد من القتلى، كما أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان بشأن الصومال، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.



وكانت الشرطة الصومالية أعلنت مقتل ثمانية أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة. وتحدثت الشرطة عن انفجار سيارة مفخخة أخرى في «جلالقسي» وهي بلدة أخرى في هيران، لكن لم يقتل فيه سوى المهاجم.



في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية استعادة مدينة جديدة وسط البلاد من قبضة حركة الشباب الإرهابية. وجاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد جامع لإذاعة مقديشو الحكومية.



وقال جامع إن الجيش الصومالي تمكن أمس من استعادة مدينة جلعد بإقليم جلجدود في ولاية جلمدغ وسط البلاد من قبضة حركة الشباب. ولم يذكر الوزير أي خسائر بشرية جراء المواجهات بين الجانبين.



استنكار



من جهة أخرى، أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجير الكنيسة، فيما قالت سلطات الكونغو الديمقراطية أمس إن حصيلة الاعتداء ارتفعت إلى 14 قتيلاً على الأقل.

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