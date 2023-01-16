روسيا ترحب بتعيين المبعوث الإماراتي الخاص للتغيير المناخي رئيساً لـ "كوب 28"

المصدر: وام

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رحبت روسيا بتعيين المبعوث الإماراتي الخاص للتغيير المناخي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيسا للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأكد بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم استعداد روسيا لتقديم الدعم اللازم لرئيس المؤتمر المستقبلي والتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية، من أجل حل المشكلات العاجلة على أجندة المناخ.

وقال البيان "فيما يتعلق بالعملية التحضيرية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي ستعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، نرحب بتعيين المبعوث الإماراتي الخاص لشؤون تغير المناخ، سلطان بن أحمد الجابر، رئيسا لهذه الدورة..ونحن على ثقة من أن الجابر وفريقه المحترف سيضمنون العمل الفعال على التحضير لمؤتمر المناخ القادم وعقده، فضلا عن تحقيق نتائج مهمة للتغلب على مشكلة تغير المناخ لصالح المجتمع الدولي بأسره".

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